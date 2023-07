I parenti della vittima lo visitano nel penitenziario

Ora il detenuto tunisino che figura come parte offesa nell’inchiesta sul pestaggio, si trova in carcere a Parma: in passato era in isolamento, poi in sezione dov’è tuttora.

Da quanto trapela, nell’ultimo mese i familiari avevano chiesto più volte di poter colloquiare con lui, riuscendo solo a farlo ieri, dopo l’interessamento del Garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, che ha visitato il detenuto all’indomani della pubblicazione della notizia di applicazione delle misure cautelari per dieci agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Reggio (quattordici in tutto gli indagati).

Dall’incontro coi parenti, che abitano nel nostro Paese e ieri sono andati a trovarlo, trapela la volontà del detenuto di proseguire la battaglia legale iniziata con l’esposto del 7 aprile, riferito agli episodi in carcere di quattro giorni prima: sostiene che così come lui sta pagando per i suoi errori del passato (tra cui vicende di spaccio), anche gli agenti che hanno ecceduto con lui devono saldare il conto con la giustizia.

Ora è in ballo per lui anche un trasferimento nel carcere di Modena. "Come garante – aveva dichiarato Cavalieri al Carlino – era nelle mie prerogative accertare che la Procura si occupasse di indagare sull’episodio, come ha fatto. E poi verificare anche le condizioni del detenuto". al.cod.