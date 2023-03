I parroci incontrano il sindaco Ferretti per la Casa di Carità

L’onda del cambiamento è stato il tema dell’incontro vicariale di domenica nella sala parrocchiale di Busana durante il quale si è parlato anche della Casa di Carità Padre Pio di Busana che sembra destinata a chiudere a maggio. Per gli 11 attuali ospiti, si presenta la necessità di trovare un’altra sistemazione, ma a quale prezzo? I parroci don Giovanni e don Giuliano, dopo sei anni di gestione, lasciano la Casa di Carità per dedicarsi all’attività sacerdotale. "Oggi abbiamo un incontro con il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, - afferma don Giovanni – speriamo venga fuori qualche buona idea per la soluzione del problema di questi ospiti. Non si può più gestire la Casa di Carità con lo stesso spirito con cui è nata 45 anni fa. Oggi il mondo è cambiato: cambiano le abitudini e i ritmi della quotidianità che non lasciano spazio ai sentimenti, alla riflessioni sul piano umano". Oggi gli intenti caritatevoli del fondatore sembrano appartenere alle favole. s.b.