I ’passi del giovedì’ alla scoperta della montagna

Alla scoperta del territorio medio-appenninico: oggi riprende il via un nuovo ciclo di escursioni ‘Generazioni protagoniste – I passi del giovedì’, una serie di camminate semplici, accompagnate da guide ambientali. Avranno una durata di circa 2 – 3 ore a partecipazione gratuita. Si tratta di una proposta intergenerazionale che consente di scoprire alcune ‘perle’ nascoste dell’ambiente di Casina e dintorni a giovani e meno giovani.

Il primo appuntamento è in programma oggi pomeriggio, 8 maggio, con ritrovo alle ore 15,30 presso il parcheggio antistante il Santuario Beata Vergine del Carrobbio per andare alla scoperta dei dintorni del Carrobbio di Casina, tra i borghi matildici della splendida valle del Tassobbio. Il programma prevede l’appuntamento per la partenza dei partecipanti di tutte le associazioni.

Secondo appuntamento il 22 maggio, camminata tra i vulcanetti di fango e le salse di Regnano; il 5 giugno si arriverà a Sordiglio e Bergogno, tra la valle del Crostolo e la Val Campola; il 12 giugno itinerario tra Casina e Marola, le terre dei castagni; il 19 giugno le bellissime borgate di Costa Medolana e Beleo; infine il 26 giugno Casina e dintorni, con un gran finale gastronomico al Parco Pineta nel centro di Casina.

Niente formalità, si può partecipare senza prenotazione. Per info: 347 3018546 (Carlotta) o 347 9596950 (Linda)

s. b.