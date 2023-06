I peluche ’abbandonati’ in mostra Torna il museo all’aperto di Sologno

È stata inaugurata la seconda edizione della mostra all’area aperta ’La rivincita dei peluche’. Si tratta di un percorso itinerante che permette di scoprire le strade di Sologno ammirando opere d’arte realizzate con i giocattoli smessi dei bambini.

Il progetto è nato l’anno scorso un po’ per scommessa, dall’idea di Roberto Mariani. Questo papà non sapeva dove mettere i peluche che la sua bimba di sei anni non voleva più. Così ha deciso, insieme alle altre famiglie della frazione di Villa Minozzo, di raccogliere centinaia di pupazzi e bambole da esporre in un museo aperto a tutti. Dopo un anno di raccolta i giocattoli senza dimora erano più di 500 provenienti da Reggio e dalle altre province.

L’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo.

Per questo secondo anno il gruppo dei dolci animali di pezza si è allargato con donazioni provenienti anche da Foggia e Treviso.

Come nell’edizione precedente, la prima parte della camminata ripercorre il Borgo della Villa fino ad arrivare alla Piazza. Il tragitto lungo 1,8 chilometri, avrà come tema l’alfabeto: una strada che inizia dalla A e finisce alla Z. Installazioni di piccole e grandi dimensioni per imparare divertendosi.

La novità di quest’anno è la camminata lungo la Borgata del Castello a tema ’Hollywood’.

Una passeggiata di 1,5 chilometri in salita con opere ispirate ai grandi film. Tanti riferimenti ai cartoni per i più piccoli, ma anche titoli classici per intrattenere gli adulti.

A essere sponsor del progetto, insieme alle amministrazioni locali, ci sono Avis e Parmigiano Reggiano che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo percorso. La mostra è gratuita e resterà aperta fino al mese di ottobre.

Veronica Frasca