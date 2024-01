I personaggi si raccontano. Ci sarà anche la Vitelaru

Tornano gli appuntamenti della Libera Università a Castelnovo Sotto, promossi dal circolo Bocciodromo, Auser Telefono Amico e Spi-Cgil, in collaborazione con il Comune. Sono previsti diciotto incontri nella sala polivalente di via Petrarca da febbraio a maggio, nel pomeriggio. Si comincia l’8 febbraio con Lorenzo Immovilli che parlerà di "Lo spazio Gerra: attività in programma", con visita una settimana dopo all’o spazio espositivo cittadino.

Il 22 febbraio ospite la paratleta Ana Maria Vitelaru (foto), il 7 marzo l’intervento dell’attore e autore Emanuele Aldrovandi, il 14 marzo Davide Villani parlerà dell’operetta "Al Cavallino Bianco", in vista della rappresentazione del 16 marzo al teatro Ariosto di Reggio. A marzo incontri su telemedicina nella sanità pubblica, luoghi d’Italia, ad aprile l’illustrazione di un libro sulla storia di Castelnovo Sotto, unità europea, arte.

A maggio incontri su fatti di attualità ed escursioni a Suzzara, sul fiume Oglio e al castello di Padernello. Le iscrizioni si ricevono entro il 25 gennaio al bocciodromo. Informazioni: tel. 338-2265666.