I più veloci a sottoscrivere la tessera: Bianca, 14 anni, e il fedelissimo Virginio

È partita ieri, con buon ritmo, la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana in vista della prossima stagione, che vedrà i biancorossi impegnati nel campionato di serie A e, in Europa, nella Fiba Champions League. Come spesso accade nelle giornate inaugurali, l’acquisto delle tessere è anche occasione di interscambio generazionale. Così i primi due abbonati dell’annata 2024/2025 sono un fedelissimo tifoso dai capelli bianchi, Virginio Poli, 74 anni, che è stato il più veloce ad arrivare in sede per acquisire il suo abbonamento, e una giovane fan, la 14enne Bianca Bortoluzzi, che è stata la prima a presentarsi al negozio ’lo stoRE’ in piazza Prampolini. La sede societaria, e il locale di merchandising, sono poi i due luoghi dove i supporters potranno, in presenza, comprare gli abbonamenti. Sino al 31 agosto si potrà sottoscrivere il pacchetto ’Full’ (che comprende 15 gare di campionato e le 3 garantite di Bcl) oppure gli abbonamenti validi per la sola serie A o la sola Coppa. In tutti i casi i vecchi abbonati avranno diritto di prelazione, mentre sono già in libera vendita i posti al PalaBigi non occupati la scorsa stagione. Sino a sabato ’lo stoRE’ aprirà i battenti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; dall’8 luglio al 31 agosto stessi orari, ma solo nelle giornate di martedì, venerdì e sabato (chiusura per ferie dal 5 al 18 agosto). Nella sede di via Martiri della Bettola si potranno acquistare solo fino al 5 luglio: tutti i giorni dalle 10 alle 13. Nella seconda fase della campagna, a settembre, entrambi i punti vendita saranno operativi. Le tessere sono acquistabili anche online, di tutti i pacchetti ma solo a tariffa intera: sul circuito Vivaticket.

g. g.