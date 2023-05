I poliambulatori di via Frassati chiudono per lavori Costretti a traslocare servizi e camici bianchi

di Francesca Chilloni

Nuovi disagi e trasferimenti temporanei di servizi sanitari per consentire all’Ausl di effettuare la ristrutturazione della sede dei Poliambulatori di via Frassati. Questa settimana sono stati spostati i quattro professionisti dell’assistenza primaria (i dottori Caiulo, Luxardo, Olmi e Marsella del gruppo "Il Glicine") e della pediatra di libera scelta Maddalena Marchesi; i loro ambulatori sono ora in via Via Papa Giovanni XXIII, al civico 14, all’ingresso di San Polo venendo da Reggio. Da lunedì 15 maggio il servizio di Salute Donna si sposterà a Canossa (Ciano) in via del Giunco, 2, nei locali della Continuità assistenziale (ex guardia medica) situati nell’edificio sede della Croce Rossa.

Neuropsichiatria Infantile sarà invece ospitata alla Casa della Comunità di Montecchio (accanto all’ospedale Franchini) mentre il Centro diurno di salute mentale svolgerà prevalentemente le sue attività riabilitative dentro la Casa del Teatro di Montecchio (via L. D’Este, 1). Grazie all’intervento edilizio, la Casa della Comunità (parte del progetto del Pnrr di trasformazione della sanità territoriale) diverrà un punto di riferimento strategico sanitario e sociale, per l’intero Distretto della Val d’Enza. I lavori di ristrutturazione termineranno indicativamente nell’estate 2024.