"I politici reggiani evitano Cutro Si vergognano?"

(...), dedicato all’avvocato e magistrato cutrese che a metà dell’800 coraggiosamente arrestò per mafia un questore ed altri alti papaveri mafiosi. Cutro non è solo ‘ndrangheta e criminalità, ignoranza dalle mani grosse e arretratezza economica. I giornalisti di tutto il mondo sono accorsi là ed hanno visto una intera società civile aiutare le forze dell’ordine e gli operatori a soccorrere, confortare ed accogliere con umanità i sopravvissuti. I cittadini reggiani di origine cutrese non hanno rivendicato questo loro grande cuore, non si sono alzati in piedi o scritto lettere o organizzato manifestazioni. Vivono come con il senso di colpa per ciò che hanno fatto criminali con cui nulla hanno a che spartire. Allo stesso modo i reggiani non l’hanno vissuta come tragedia propria. Le stesse istituzioni locali invece di accorrere, inviare aiuti o organizzare immediatamente chessò una fiaccolata (come lunedì a Correggio). Nemmeno hanno chiamato il sindaco della cittadina gemella. Si intitola il viale sul ponte principale di Calatrava a Cutro, ma non si accorre là sulla spiaggia a piangere. Ancora più paradossale è che questa semi-indifferenza spaventataimbarazzata si nota nei giorni in cui Reggio e la sua provincia ospitano il festival “Noi contro Le Mafie”. Mi piacerebbe che i cittadini di origini cutresi avessero più orgoglio di sé, che i reggiani di origini non cutresi avessero una visione un po’ diversa della Calabria. E che le istituzioni pubbliche reggiane - ma anche i rappresentanti delle associazioni che tanto rendono ricco il nostro territorio -, libere da ogni imbarazzo, andassero a pregare quei morti e stringere la mano a chi ha soccorso i sopravvissuti… senza il timore di essere sospettati di collusioni mafiose.

Francesca Chilloni