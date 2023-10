"I posti a sedere alla Rcf Arena? Merito suo"

Reggio riabbraccia Zucchero, in senso letterale: prima di entrare in sala del Tricolore, sono oltre 200 i concittadini che in piazza Prampolini hanno salutato Adelmo, con ricordi antichi ma molto sentiti. C’era chi come Lorena gli ha ricordato i giochi sul calcinculo, o chi come Silvana aveva conosciuto i suoi genitori. In sala del Tricolore l’abbraccio è arrivato con il sindaco Luca Vecchi: "Quando l’ho conosciuto mi ha detto che per il suo concerto voleva i posti a sedere e se oggi l’Arena può avere 40mila sedute il merito è principalmente suo. Oggi celebriamo il suo rapporto con le origini e la comunità, quella Reggio che Zucchero racconta anche nella sua straordinaria biografia, dove si ritrovano valori fondativi della nostra terra. La sua storia mostra i legami fortissimi tra un luogo e le esperienze personali ed è metafora di un duro lavoro per conquistare la libertà e affermare il proprio talento". Il presidente del Consiglio Comunale Matteo Iori ha rappresentato tutti i consiglieri, che hanno approvato all’unanimità la cittadinanza onoraria: "Ci sono mille ragioni per questo riconoscimento, anche se per noi è di qui da sempre. La sua stessa fortuna è legata alla nostra terra, visto che ‘Zucchero’ è il soprannome che gli ha dato una maestra di Roncocesi: è tutto un filo conduttore che lega molto noi, te e la nostra terra".

Tommaso Vezzani