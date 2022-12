I predoni delle case riescono a scappare

Sono riusciti miracolosamente a scappare i due ladri che l’altra sera – sorpresi da un cittadino mentre cercavano di mettere a segno un furto nel quartiere Manenti – sono ripartiti a far spenti per essere poi intercettati da una Volante: il conducente è fuggito di corsa, lasciando sul posto l’auto piena di arnesi da scasso.

L’episodio è accaduto il giorno di Santo Stefano, poco dopo le 18. Nel quartiere Manenti – particolarmente bersagliato in queste settimane, al pari della frazione di Rivalta – un cittadino aveva allertato il 113 dopo aver notato due uomini che stavano fuggendo a piedi dopo essere stati sorpresi ad armeggiare vicino ad un cancello interno al cortile dell’abitazione di un vicino.

Giunti subito sul posto, gli agenti hanno raccolto la segnalazione di un altro residente: aveva notato pochi istanti prima una Volkswagen Passat di colore nero allontanarsi a fari spenti dalla via, direzione via Benedetto Croce.

La notizia è stata immediatamente diramata via radio alle altre Volanti impegnate nell’attività di controllo del territorio.

Poco dopo un equipaggio ha individuato una Passat corrispondente alle descrizioni parcheggiata non distante, in via Franzini. Il conducente dell’autovettura, alla vista della Volante, ha avviato il mezzo e si è dato alla fuga. In via Marani l’uomo ha abbandonato la Passat lasciando la portiera aperta e le chiavi inserite nel quadro di accensione. Sparito nell’oscurità.

Nell’auto – che ora sarà sottoposta ad accurate analisi – c’era di tutto: cacciavite, scalpello in metallo, una pinza a becco, una torcia, guanti da lavoro, 3 multi-prese elettriche, una prolunga elettrica e una ciabatta elettrica, 2 piedi di porco, un flessibile con relativi dischi, 3 chiavi inglesi, una sega circolare. Il necessario per svaligiare portoni e cassaforti.