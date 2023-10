I prezzi folli dell’ortofrutta. Gli agricoltori in rivolta, cento reggiani a Roma: "Non ce la facciamo più"

"Prezzi alle stelle, non ce la facciamo più". Oltre cento imprenditori agricoli reggiani manifestano a Roma. La Cia porterà le istanze del settore al ministro Francesco Lollobrigida.

"Registriamo con piacere – chiosa Stefano Francia (nella foto), presidente regionale di Cia – che il ministro del Dicastero agricolo ha convocato il tavolo il 24 ottobre che presenzierà, a seguito della nostra richiesta dove peraltro porteremo le nostre istanze già raccolte in 10 punti e che lanceremo nel corso di una manifestazione a Roma il 26 ottobre prossimo". Un presidio alla quale non mancherà un centinaio di agricoltori reggiani.

"Siamo decisamente sulla strada di perdere il primato di produttori di ortofrutta se non si applicano subito misure straordinarie – continua Francia con rammarico, tracciando un bilancio di un 2023 non certo roseo – Mai come quest’anno l’ortofrutta ha subito conseguenze così disastrose con perdite ingenti, dovute ad eventi climatici: si stimano riduzioni di rese importanti di oltre il 60% con picchi del 90. Occorre intervenire con misure straordinarie a garanzia di un comparto strategico per la nostra regione e per il Paese, partendo dalla delimitazione dell’area colpita dagli eventi primaverili e attivare il decreto legislativo 10204 a parziale compensazione dei danni subiti".

Nella richiesta indirizzata al ministro Lollobrigida inoltre è stato chiesto che venga riconosciuto il carattere di eccezionalità di catastrofi e che vengano messi in campo tutti gli strumenti di difesa attiva e passiva indispensabili a prevenire i disastrosi effetti del gelo. "Infine – conclude Francia – va riorganizzata la filiera garantendo ai produttori la necessaria remunerazione del lavoro. L’assenza di interventi tempestivi rischia di determinare un ridimensionamento del comparto con estirpi e cessazione di attività dove i soggetti più fragili, piccole e medie imprese, giovani agricoltori ed agricoltrici sarebbero costretti a chiudere i battenti".