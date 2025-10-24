"I primi mille giorni di vita sono fondamentali"

I primi 1000 giorni a partire dal momento della nascita sono fondamentali, determinano quello che sarà il percorso di vita dell’essere umano per cui sono di importanza strategica per porre basi adeguate allo sviluppo e alla buona salute lungo l’intero arco della vita medesima. Su questo tema sarà imperniata una serie di incontri con professionisti – e rivolti soprattutto a genitori – promossi dal Servizio Salute Donna di Castelnovo in collaborazione con ostetriche e pediatri. Il titolo è “Genitori si nasce. Genitori di diventa!”. Il primo appuntamento della serie è in programma domani alle 11 all’ospedale Sant’Anna (5° piano - sala corsi). L’investimento in interventi precoci di protezione e promozione richiede un approccio intersettoriale, non a caso è una delle priorità individuate dalle organizzazioni mondiali in sanità pubblica, quali Oms e Unicef.

Si tratta di offrire ai genitori conoscenze e percorsi per dare la dovuta attenzione a questo periodo cruciale della crescita che tende a individuare buone pratiche e interventi adeguati per uno sviluppo sano del quale la persona potrà beneficiarne durante il corso di tutta la sua vita. Altre iniziative rientrano nell’assistenza preconcezionale, prenatale, di accompagnamento al parto e, nei primi due anni di vita del nascituro, di promozione delle competenze genitoriali, di supporto alla salute mentale perinatale, di prevenzione della violenza e degli incidenti. L’iniziativa del Servizio Salute Donna è importante proprio perché guarda al futuro benessere dei nascituri. Fondamentali, come si diceva, i primi mille giorni di vita in cui il neonato passa dal latte al cucchiaio.

L’incontro è gratuito, aperto a genitori, nonni e caregiver. Per informazioni iscrizioni: tel. 0522 617337; sara.bertani@ausl.re.it Settimo Baisi