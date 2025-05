I principali eventi in calendario: laboratori, dibattiti, cene e conferenze

Di seguito, alcuni degli eventi principali in calendario.

· Oggi, 6 maggio, Progetto Maispemba. Alle 17.30 al Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro, un progetto che promuove lo sviluppo urbano sostenibile di Pemba (Mozambico), con il supporto del Comune e del territorio di Reggio.

· Mercoledì 7 maggio, ‘Come la foraggicoltura emiliana affronta i cambiamenti climatici’. Alle 10, al Podere Ca’ de Suore società agricola di Guastalla, si discuteranno pratiche agricole sostenibili e soluzioni per la riduzione delle emissioni climalteranti.

· Venerdì 9 maggio, ‘Cibo per tutti’, alle 19:30 all’Auser, via Compagnoni 13. Cena comunitaria aperta alla cittadinanza, realizzata con il contributo di Caritas, Emporio Dora e altri enti impegnati nella riduzione dello spreco alimentare.

· Giovedì 15 maggio, ‘Incontri ravvicinati con la sostenibilità’: alle 15 al Tecnopolo di Reggio un pomeriggio dedicato alla ricerca e all’innovazione sostenibile: dagli scarti alimentari trasformati in materiali, ai grissini con alghe, dal caffè riciclato in bioplastica alle simulazioni digitali e all’idrogeno come fonte pulita.

· Venerdì 16 maggio, ‘Dalla paura all’azione – Come prevenire l’eco-ansia della Gen Z’, alle 17 a Palazzo da Mosto: un ciclo di conferenze con Giulia Scaglioni, Antonella Reho, Micol Pellegrini e Fiorenza Genovese, che affronta uno dei temi emergenti tra le nuove generazioni: l’eco-ansia.

· Domenica 18 maggio, ‘Festa delle api di primavera’ all’azienda agricola Giovanardi – Distretto Biologico Reggiano.

· Lunedì 19 maggio, ‘Tracce invisibili – Il polline e i segreti nascosti del clima’, alle 10 all’Unimore, viale Allegri 9.

· Martedì 20 maggio, ‘Parità di genere – Motore di sviluppo sostenibile. Buone pratiche cooperative per fare la differenza’, alle 15, Largo Marco Gerra 1.

Il Festival è raggiungibile qui: Facebook: Festival dello Sviluppo Sostenibile Reggio Emilia Instagram: @festivalsostenibile.re Calendario eventi online: bit.ly/festivalsvilupposostenibilere.

l. m. f.