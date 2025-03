I problemi alimentari e il caso di Angelina Jolie

Il primo caso di Dca (Disturbo del Comportamento Alimentare) fu diagnosticato nel 1689 dal medico inglese Richard Morton. In diverse culture, il pasto ha assunto diverse funzioni, tra cui quella di favorire la socializzazione e rafforzare il senso di appartenenza a un gruppo. In Italia, l’anoressia e la bulimia sono tra le principali cause di morte nelle ragazze sotto i 14 anni. Questo dato ha sorpreso l’opinione pubblica e ha portato l’attenzione su questi disturbi. Nel mondo, 70 milioni di persone soffrono di Dca, di cui 3 milioni solo in Italia. In Italia, l’8-10 per cento delle ragazze soffre di anoressia, mentre la percentuale scende all’1% per i ragazzi. Negli Usa, i casi aumentano fino a interessare il 9,5 per cento della popolazione. I disturbi alimentari più comuni sono l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating). Dal punto di vista fisico, la malnutrizione può causare danni permanenti ai tessuti dell’apparato digerente, gravi problemi cardiaci, al fegato e ai reni, problemi al sistema nervoso (con difficoltà di concentrazione e memoria), danni al sistema osseo (con aumento del rischio di fratture), blocco della crescita ed emorragie interne. Un caso famoso è quello dell’attrice Angelina Jolie. La prima volta ha avuto problemi alimentari nel 2007, subito dopo la morte della madre, scomparsa a soli 56 anni a causa di un cancro. Angelina non ha retto al dolore e ha riversato le sue emozioni sul cibo.

Classi III E e III F