I profughi morti in mare raccontati a teatro

Stasera alle 21 al teatro Boiardo di Scandiano prosegue la stagione di spettacoli con "Naufraghi senza volto", una lettura teatrale di Renato Sarti, protagonista sul palco con Laura Curino, traendo spunto dal testo di Cristina Cattaneo, nota antropologa, medico legale e autrice di "Naufraghi senza volto", libro vincitore di diversi premi fra i quali il Premio Galileo 2019 e tradotto in numerose lingue, tra cui in giapponese.

La Cattaneo ha coordinato gli accertamenti medico legali in importanti casi giudiziari, tra i quali l’omicidio di Saman Abbas, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Novellara. Lo spettacolo propone in scena video e immagini di Mattia Colombo, Jacopo Loiodice, Valentina Cicogna, con le musiche di Carlo Boccadoro, per una produzione del Teatro della Cooperativa.

La "perdita ambigua", termine della letteratura inglese, descrive il dolore dei familiari di persone scomparse quando non c’è un corpo per confermarne la morte. Questo lutto, difficilmente elaborabile, si accompagna a vuoti normativi e inadempienze istituzionali, aggravando la ricerca di risposte.

In questo contesto, il Labanof dell’Università degli Studi di Milano si impegna a restituire storie e identità ai defunti con l’analisi forense. Concentrandosi sui naufragi nel Mediterraneo, ha condotto autopsie e identificazioni per alleviare la sofferenza dei familiari.

Il lavoro del Labanof viene descritto nel libro "Naufraghi senza volto", dal quale il Teatro della Cooperativa ha tratto e portato sul palco uno spettacolo che racconta il dramma dei naufragi nel Mediterraneo dalla prospettiva di chi lavora per restituire dignità ai profughi morti in mare.

Si raccontano naufragi avvenuti nell’ottobre 2013 e il 18 aprile 2015. In quest’ultimo caso, la nave affondò con circa novecento persone a bordo e l’equipe del Labanof effettuò sui cinquecentosessantasei corpi recuperati le analisi autoptiche, la catalogazione dei vestiti e degli oggetti ritrovati, mettendo i risultati al servizio dei familiari dei dispersi, per permettere loro il riconoscimento delle vittime.

Antonio Lecci