I progetti di Zanichelli

"Pensieri architettonici per le comunità" è la mostra che inaugura domani a Palazzo ducale alle 16,30 (e fino al 5 marzo), con ingresso libero. E’ una esposizione curata dall’architetto guastallese Sergio Zanichelli, che propone "dialoghi per costruire il futuro dei nostri luoghi tra memoria e nuova contemporaneità", con fotografie di Fausto Franzosi. E’ un viaggio di architetture, con idee pensate per la trasformazione ambientale dei luoghi urbani e suburbani di Guastalla, San Benedetto Po, Cervia e altri contesti, attraverso progetti senza nessuna committenza, che hanno finalità di essere promotori di nuove relazioni sociali.