I progetti sostenuti dall’E80 Group stanno coinvolgendo 7.500 giovani

Sono circa 7.500 i giovani coinvolti in progetti sostenuti da E80 Group: continua l’impegno della multinazionale di Viano, insieme a Comuni, istituzioni, scuole e associazioni, per valorizzare sport e giovani. Partendo da Viano, dove ha sede il gruppo, E80 sostiene il progetto scuole per circa 6mila bambini e giovani (dai 3 fino ai 18 anni) dalle scuole dell’infanzia alle medie dei comuni di Scandiano, Viano, Baiso, Carpineti, Castelnovo Monti e Villa Minozzo in occasione di ‘Scandiano Città di tappa del Giro d’Italia 2023’. Come ‘ricordo’ dell’evento e per la partecipazione il giorno del Giro saranno donate le caratteristiche bandierine rosa a tutti i bimbi e giovani delle scuole. Perno dell’iniziativa la presenza di tre ex ciclisti professionisti: Lauro Grazioli, Paolo Tedeschi, Eugert Zhupa oltre al ciclista Mauro Incerti Massimini che stanno portando nelle aule delle scuole la propria esperienza, trasmettendo gli elementi valoriali relativi alla pratica sportiva del ciclismo. Lezioni di sport e di disciplina da Scandiano fino a Villa Minozzo dove il progetto toccherà pure la scuola dell’infanzia ‘Case Bagatti’ ad Asta. Tra le altre iniziative la decima edizione del torneo di minirugby ‘Città del Tricolore’, realizzata da Valorugby con il sostegno di E80 Group, che ha portato in campo a Reggio, tra il centro sportivo Canalina e lo stadio Mirabello, oltre 1500 bambini e giovani rugbisti. Il presidente di E80 Group Enrico Grassi ha ricordato che la promozione di "eventi come il torneo di minirugby Città del Tricolore e il progetto scuole in occasione del Giro d’Italia 2023 rientra nella nostra responsabilità sociale di impresa a partire dall’impegno che ci assumiamo ogni giorno nei confronti dei più giovani. Il nostro piano di investimento sul futuro punta anche allo sviluppo del territorio e comunità".

mat. b.