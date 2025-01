I quad diventano slitta per i doni. L’impresa speciale di ’Quadando’

di Cesare Corbelli Ieri i bimbi hanno ricevuto la tanto attesa calza della Befana, ma per i piccoli di Casina e dintorni il Natale 2024 rimarrà indimenticabile grazie alla collaborazione fra il comitato della Croce Rossa locale e l’associazione Quadando Carpineti. Un binomio che per il secondo anno consecutivo ha portato tanta gioia e allegria insieme a tanto stupore ai pargoli casinesi che si sono visti recapitare i regali direttamente da Babbo Natale con tanto di elfi e renne arrivato sulla slitta trainata dai quad carpinetani. I volontari crocerossini, infatti, si sono resi disponibili a ricevere i doni dai genitori che hanno affidato loro i pensieri natalizi destinati ai propri figli per essere poi riconsegnati ai piccoli nelle serate immediatamente precedenti il giorno di Natale. Come detto, l’iniziativa era riservata per i bambini di Casina e frazioni, oltre che i paesi di La Vecchia, Montalto e Paderna.

Alla fine sono stati circa cinquanta i chilometri percorsi dalla slitta-quad con una temperatura sotto lo zero termico ma ne è valsa sicuramente la pena: gli occhi meravigliati dei bimbi nel momento in cui si materializzava Babbo Natale con tanto di elfi e renne è stata una cosa impagabile. E come ogni consegna che si rispetti, Babbo Natale e il suo team, ad ogni regalo donato, sono stati ripagati con dolcetti e bibite per il servizio svolto oltre alla cena di gruppo di fine giro al Carrobbio.

Questo tour però non è stato l’unico per la slitta di Quadando Carpineti; un antipasto si era avuto nei giorni precedenti con la visita a sorpresa ai bambini della scuola materna di Casette, frazione di Carpineti, per chiudere poi in bellezza con la tappa della slitta al teatro parrocchiale di Carpineti per la consegna dei doni alla festa di Natale della scuola materna parrocchiale.

Si è chiuso così, con tanta gioia e soddisfazione, il 2024 per Quadando Carpineti; un anno che ha visto tagliare l’invidiabile traguardo dei vent’anni per l’associazione matildica, celebrata con una mega-festa e un raduno con i fiocchi.

In ottobre, infatti, la compagine carpinetana aveva organizzato una due giorni da sold-out: il sabato un primo giro e tanta allegria con la cena al Parco Matilde e la notte di festa con la musica scatenata dei Bandarabà e il dj set successivo allo show, mentre la domenica il consueto tour in quad che ha visto un’enorme partecipazione di altri team provenienti da molte parti d’Italia per un totale di 179 quadisti.

Come al solito, entro pochi giorni, i membri di Quadando hanno poi sistemato il percorso e festeggiato con 30 kg di impasto per la cena a base di gnocco fritto dove sono state tirate le somme per un ventennale da record.