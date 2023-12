I quadri del Correggio prendono vita

Ricco programma di eventi oggi e domani a Correggio. Oggi aperta la mostra dei presepi alla sala mostra di corso Mazzini, in centro aperto il mercato "Ai portici dell’antico", alle 21 il concerto di Natale della banda Luigi Asioli nella basilica di San Quirino.

• Domani mercatino di Natale in centro, alle 11 i Babbi Natale musicali, l’Handmade market in via del Carmine, dalle 15 con partenza ogni 30 minuti dalla Casa del Correggio di via Borgovecchio, si svolge "Natale in cornice", con alcune rappresentazioni artistiche di Antonio Allegri, il "Correggio", che si trasformano in rappresentazioni teatrali, prendendo vita grazie a interpretazioni a cura di Gruppo teatrale Mandriolo, Ars21, Chilogrammi 5 di sale, Fondazione il Correggio, Amici del Correggio e Museo Civico. Un modo nuovo per parlare d’arte. Informazioni e prenotazioni: museo@comune.correggio.re.it (tel. 0522-691806).