A Correggio, alla vigilia

di Natale, i quadri diventano tridimensionali. E prendono vita. Accade oggi dalle 15, con partenza dalla Casa del Correggio in via Borgovecchio. Si tratta di "Natale in cornice. Quadri viventi a Correggio", realizzato con il coinvolgimento di Gruppo Teatrale Mandriolo, Ars21, Chilogrammi 5 di sale, Fondazione Il Correggio, Associazione Amici del Correggio e Museo Civico. Dopo la proiezione di opere di Antonio Allegri (detto il Correggio) dedicate al Natale, le stesse opere vengono trasformate in rappresentazione teatrale.