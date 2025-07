I ‘Racconti pop’ di Marco Arduini rivivendo i mitici anni ’60-’70

Prosegue fino al 27 luglio, con successo, all’agriturismo Il Bove in via Salimbene da Parma 115 (Sesso), la mostra personale di Marco Arduini, dal titolo ‘Racconti pop’, curata da Luigi Borettini. Pittore e artista indipendente (Reggio 1959), Arduini, rappresentato dalla galleria Primo Stato, si è formato all’Istituto d’Arte Chierici e predilige lavorare su tavola, tela e carta antica. La sua ricerca, di matrice figurativa, presenta chiari riferimenti alla Pop Art americana, personalizzata attraverso evidenti accenni alle icone e simbologie che hanno reso grande e conosciuto nel mondo il Made in Italy. Così avviene in questa nuova personale, dove nel contesto della Pop Art e senza dissociarsene troppo accosta un’altra grande passione, ovvero quella per il mondo dei fumetti. A cominciare dall’opera – manifesto del progetto espositivo, la donna su sfondo rosso, dove ogni elemento, a cominciare dall’espressione del volto che tradisce una certa apprensione, fino a comprendere tutta un’estetica riferibile agli anni Sessanta – Settanta del secolo scorso (taglio di capelli, lunghi guanti neri e orecchini, contribuisce a creare un racconto pop di innegabile fascinazione. Obiettivo finale è la realizzazione di una serie di dipinti di forte impatto emotivo e cromatico, un mondo di suggestioni lontane che con l’ausilio dell’immaginazione possono tornare a manifestarsi con gioioso stupore.

l.m.f.