I ragazzi del G.a.s.t. a sciare grazie alla polizia

Grazie alla Polizia di Stato e al personale G.a.s.t. onlus, anche i ragazzi con qualche disabilità possono sciare in sicurezza. Una collaborazione felice, fatta con spirito di condivisione e altruismo, ha impegnato nella giornata di martedì gli agenti della Polizia della Montagna insieme agli operatori di G.A.S.T. onlus, per consentire a ragazzi con disabilità di godere appieno della Giornata Bianca a Cerreto Laghi, in totale sicurezza. In particolare, un gruppo di oltre 60 persone ha raggiunto la stazione sciistica di Cerreto Laghi in pullman per abbandonarsi all’attività sciistica nel comprensorio e per una escursione con le ciaspole accompagnati dalle guide del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Il progetto SKIGAST, attivo dal 2010 e a Cerreto Laghi dal 2012, permette la pratica dello sci alpino ad allievi con disabilità attraverso l’accompagnamento sia in piedi (standing), per allievi con disabilità intellettiva relazionale, sia con l’utilizzo di ausili Dualski, per ragazzi con disabilità fisica.

Sì è trattato di un gruppo numeroso, quello che è arrivato a Cerreto Laghi in pullman per trascorrere una lieta giornata di sole nel comprensorio sciistico facendo ciaspolate e scialpinismo, ovviamente assistiti dalle guide del Parco Nazionale.

Per maggiore sicurezza è stata richiesta anche la collaborazione del personale della Polizia di Stato, presente presso la stazione sciistica, per coadiuvare gli operatori G.a.s.t. nella gestione delle attività sulla neve. Il Questore di Reggio Emilia, dottor Giuseppe Ferrari, condividendo pienamente lo spirito altruistico dell’iniziativa, ha consentito agli operatori della Polizia di Stato in servizio presso il comprensorio del Cerreto Laghi, di collaborare nell’ambito delle loro competenze. Infatti gli agenti sciatori della Polizia della Montagna hanno collaborato attivamente con G.A.S.T. Onlus per consentire al gruppo di godere della neve, assicurando in ogni caso il servizio di pronto intervento agli altri fruitori delle piste.

s.b.