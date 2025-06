I ragazzi del Sotterraneo rileggono ’Fahrenheit 451’

Stasera e domani alle 21,30 al teatro Sociale di Gualtieri va in scena "Il fuoco era la cura" con il ritorno nella Bassa della compagnia fiorentina Sotterraneo, impegnata in un lavoro originale che rilegge Fahrenheit 451, immaginandolo oggi. Ispirandosi al capolavoro di Bradbury, Sotterraneo esplora con il pubblico gli interrogativi e le tensioni che il romanzo continua a sollevare nel nostro presente. In occasione della seconda replica, domani dalle 19 alle 20, è previsto un incontro con Massimiliano Panarari, in sala Falegnami di palazzo Bentivoglio, sul tema della censura e della manipolazione dell’informazione nel mondo contemporaneo.

Nel 1953, Ray Bradbury immagina un futuro distopico in cui leggere è vietato e chi possiede libri viene arrestato. Paradossalmente, i pompieri non spengono incendi, ma li appiccano per bruciare i libri. Come in ogni regime totalitario, esiste una comunità clandestina di dissidenti: le persone-libro, che imparano a memoria grandi classici della letteratura per salvarli dall’oblio e tramandarli alle generazioni future. Lo spettacolo fa parte del programma speciale di eventi organizzati per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, promosso dal Teatro Sociale di Gualtieri insieme al Comune, Anpi e Spi-Cgil. Fino a luglio il pubblico è invitato a riflettere sul valore della Festa della Liberazione oggi, in un tempo in cui l’orizzonte del nostro futuro si fa sempre più incerto.

Biglietti a 16 euro (a 10 euro per under 30 e 6 euro per under 14).Per informazioni: 329-1356183 (lun-ven 18-20).

Antonio Lecci