I ragazzi dell’istituto Einaudi in protesta per migliorare la loro scuola

Una manifestazione pacifica per cercare di migliorare le condizioni ambientali e organizzative all’interno della loro scuola. È in programma domani mattina, dalle 8 fino al termine delle lezioni, all’istituto Einaudi di Correggio, dove gli studenti che vorranno aderire si raduneranno nel parcheggio antistante l’istituto per un momento di riflessione su alcuni problemi lamentati ormai da tempo dai ragazzi.

Si è in attesa delle ultime autorizzazioni per poter confermare l’iniziativa, che vuole sollecitare in particolare la Provincia di Reggio – competente per la struttura scolastica – a interventi di manutenzione per risolvere il problema di infiltrazioni d’acqua in alcuni locali, così come la situazione nelle toilette della sezione A (quella di più recente costruzione), dove i ragazzi evidenziano una "totale assenza di privacy" per le barriere divisorie troppo basse e per l’assenza di alcune delle chiusure per le porte. Inoltre, vengono contestati alcuni rifiuti a organizzare eventi didattici proposti dagli studenti, che non andati a buon fine per scelte di alcuni dei docenti, "nonostante l’impegno manifestato dal dirigente scolastico".

"E l’elenco dei motivi per protestare – aggiungono gli organizzatori – potrebbe continuare ancora…". Di recente, per delusione di fronte a mancati eventi, ben tre dei quattro rappresentanti di istituti hanno deciso di rassegnare le dimissioni.