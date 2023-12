I ragazzi dello Sport Party donano ventimila euro

Diecimila euro all’Associazione prevenzione tumori di Guastalla e altri diecimila agli Amici del Day Hospital Oncologico. Una importante donazione arrivata dagli organizzatori dello Sport Party, ospitato alla polisportiva Aics di via Spagna, alla periferia guastallese. Una 36 ore di sport che a ogni edizione permette di donare risorse a scopo benefico. Il presidente dell’Associazione prevenzione tumori, Rosella De Lorenzi, ha ricevuto il dono dagli organizzatori dello Sport Party: "Con questa somma – ha detto la De Lorenzi – continueremo ad investire nella ricerca e nelle borse di studio di giovani medici specializzandi, oltre che in corsi di aggiornamento per medici ed infermieri".

Lo stesso è accaduto alla sede degli Amici del Day Hospital Oncologico: "Queste belle testimonianze – dice il presidente Corrado Taboni – devono far riflettere le persone che sono sempre pronte ad additare i giovani come svogliati e inconcludenti. Possiamo invece notare che lasciandoli liberi di organizzarsi e gestirsi, arrivano a portare a termine progetti importanti di aggregazione e beneficenza. A loro complimenti e grazie di cuore".

Antonio Lecci