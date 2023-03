I ragazzi disabili arrivano tardi Ma i giostrai aprono il luna park

Una serata speciale al luna park per il gruppo del Sap. La Croce Rossa di Scandiano da tempo è partner del progetto Sap (Servizio alla persona) con l’obiettivo di aiutare i ragazzi disabili per favorire l’integrazione sociale. La Cri, in collaborazione con la coop sociale Coress (ente gestore dell’attività per il servizio sociale associato Unione Tresinaro Secchia), organizza uscite con i ragazzi disabili per favorire gruppi per conoscersi e relazionare.

La volontaria Martina Cocchi, giovane soccorritrice e referente per il progetto Sap, ogni mese promuove queste iniziative. In queste serate si cerca di coinvolgere le attività locali come è avvenuto con i circoli di Fellegara e Bisamar. Grande successo l’uscita di martedì sera iniziata alla birreria al Red Mosquito. "I ragazzi erano entusiasti, ma dopo la birreria siamo arrivati al luna park della fiera di San Giuseppe che era chiuso – spiega l’organizzatrice Martina Cocchi –. Dopo un primo momento di delusione, fortunatamente i proprietari delle giostre hanno aperto il parco giochi dopo che hanno saputo che i ragazzi disabili erano fuori ad aspettare. La Croce Rossa ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa serata davvero bellissima. Esprimiamo gratitudine ad Alessandro Bacchiega degli autoscontri, Brian Restelli del Tagadà e tutti gli altri proprietari delle giostre che ci hanno donato una serata speciale". Cocchi ha ringraziato l’amministrazione scandianese e il servizio sociale associato dell’Unione che "ci supportano quotidianamente in questo progetto".

Matteo Barca