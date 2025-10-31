I raid nei bar di Mancasale. Gli arrestati hanno 16 e 21 anni. Sono accusati di ben sei furti

Un 21enne, Amin Haddine, e anche un minore di 16 anni. Sono i due giovani arrestati in flagranza dai carabinieri del nucleo radiomobile per la scia di furti tentati o consumati nell’arco di poche ore nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, ai danni di bar e attività commerciali tra Mancasale e Sesso. Per loro la Procura ha ipotizzato il reato di furto aggravato. Entrambi sono domiciliati a Reggio. Il 21enne, difeso dall’avvocato Lorenzo Isoppo, è comparso mercoledì davanti al giudice Francesca Piergallini per l’udienza di convalida dell’arresto: è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. L’altro, il 16enne, è assistito dell’avvocato Luana Petrella e ora si trova a disposizione della Procura dei minori: oggi a Bologna si terrà l’udienza di convalida al tribunale dei Minori. È accusato di alcuni furti tentati e di uno consumato.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero compiuto colpi in ben sei esercizi pubblici. In un bar i militari hanno rilevato un tentativo di effrazione, sventato dalla presenza di una dipendente. In un altro locale, i carabinieri hanno constatato il furto consumato con modalità analoghe. In due esercizi commerciali, durante il sopralluogo hanno rilevato la spaccata mediante l’utilizzo di un tombino e il furto del fondo cassa di circa 150 euro oltre a bottiglie di alcolici.

I due sono stati ‘traditi’ dalle tracce di sangue lasciate dal minorenne sul vetro della porta dopo un tentativo di spaccata. Infatti, grazie alla testimonianza raccolta dai militari, i due sono stati segnalati a Bagnolo a bordo di un monopattino elettrico dove il ferito cercava un medico per curarsi. Grazie alla prontezza dei militari e all’acquisizione di prove grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due sono stati presi. I carabinieri hanno perquisito loro e le rispettive abitazioni. Al minorenne sono stati trovati 190 euro in monete, mentre il 21enne è stato sorpreso in bagno mentre tentava di lavare gli abiti probabilmente indossati durante i presunti furti. Inoltre sono stati trovati ulteriori 340 euro di cui oltre 200 euro in moneta, riposte all’interno di uno zaino, mentre nella tasca dei pantaloni è stato pure rinvenuto un coltello dalla lunghezza di 19 centimetri di cui 9 di lama. Tutto posto sotto sequestro.

