I rapporti con Israele: "Rinviate le visite delle scuole ebraiche"

Reggio Children Srl fa sapere che sta proseguendo l’interlocuzione con la ’Temple Beth Sholom Innovative School’, una scuola ebraica con sede a Miami, per condividere un percorso sui rapporti collaborazione esistenti. L’ente reggiano che promuove i diritti dell’infanzia nel mondo, lo sottolinea anche alla luce della situazione internazionale e dopo la denuncia di Cosimo Pederzoli, esponente cittadino di Sinistra italiana, che a luglio ha segnalato come nella scuola di oltreoceano si organizzino eventi di raccolta fondi per l’associazione ’Friends of the Idf’, l’unica autorizzata a finanziare direttamente "l’Israel Defense Forces".

Reggio Children ha quindi voluto aprire un canale di dialogo con la rabbina e le insegnanti, che in passato sono state a Reggio per seminari e formazioni. Ora, anche per ragioni di sicurezza, le visite reciproche di studio tra addette ai lavori reggiane e statunitensi sono "rinviate". E non solo con il centro di Miami. Ad esempio, un gruppo di scuole ebraiche previsto in arrivo a gennaio nella città del Tricolore ha fatto sapere che il viaggio è stato rinviato.

Da quanto si apprende da ambienti di Reggio Children Srl, nonostante parte della società civile reggiana abbia chiesto di rompere i ponti con le scuole che sostengono Israele, l’ente "è consapevole della grande responsabilità in capo a chi si occupa di scuola ed educazione, che sono i primi strumenti da cui ripartire per costruire pace e dialogo, nella convinzione che l’educazione sia comunque uno degli antidoti alla guerra".

Nei 130 Paesi con cui la srl ha scambi e progetti, viene inoltre sottolineato, non esistono scuole con marchio "Reggio Approach" (che non esiste, ndr) ma solo ispirate alle esperienze pedagogiche ed educative introdotte da Loris Malaguzzi nei nidi e nelle scuole di infanzia reggiane.