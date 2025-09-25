I rapporti con Israele sotto la lente: "No al sostegno dell’azione a Gaza"

Reggio Children srl non ha rapporti diretti con lo Stato di Israele e sue istituzioni. Sta verificando comunque caso per caso la posizione delle scuole e degli enti con cui ha relazioni per capire se sostengono l’azione a Gaza del Governo Netanyahu. Lo ha specificato la ’Srl’ in una nota nelle scorse ore. "Non accoglieremo, né saremo parte di progetti assieme a questi soggetti", sottolinea la società, seguendo indicazioni politiche precise della Regione e dell’amministrazione comunale di Reggio, forte anche del progressivo isolamento internazionale di Tel Aviv e del report della commissione indipendente dell’Onu che ha rilevato prove evidenti di genocidio a Gaza.

Se non esiste un "bollino RC", i rapporti di Reggio Children srl con molti enti statali esteri sono diretti e intensi. Ma non è il caso di Israele; le relazioni con scuole ed insegnanti ebrei provenienti non solo da Israele sono invece di lunga data: l’azienda infatti propone a livello internazionale corsi di formazione, eventi e progetti ispirati al Reggio Approach.

In gennaio ad esempio una quarantina di insegnanti da tutti gli Usa e Israele ha partecipato ad un seminario di studi della durata di una settimana nella nostra città, vistando anche le scuole dell’infanzia.

Tema? La pedagogia malaguzziana attraverso la lente del giudaismo. La pedagogista Hillary Gile, dalla West Virginia, nel sito del Centro culturale ebraico Pozez entusiasta racconta tra l’altro dell’accoglienza al Centro Malaguzzi con una "gorgeous presentation" dedicata ai valori della Pace dal punto di vista dei bambini: "Un messaggio di pace, di benvenuto che è umano. Umanità è il diritto alla vita". Ma se ogni bambino del mondo ha diritti che Rc tutela e promuove - a partire dalla vita in pace -, i suoi partner devono essere chiaramente d’accordo che la tutela di tali diritti a Gaza sarà d’ora in poi un discrimine. Uno dei prossimi banchi di prova sarà uno "Study Group" con partecipanti da "jewish schools", in programma a Reggio dal 12 al 16 gennaio 2026.

Francesca Chilloni