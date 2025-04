I ’re del cinema’ ai Chiostri in Ghiara

· La rassegna de ’I re del cinema’ prosegue stasera dalle 20 al Chiostro della Ghiara, in via Guasco a Reggio, con Alan Magnetti (foto) che presenta il suo romanzo ’Isabelle’. A seguire la visione di tre cortometraggi: ’La uccido?’ e ’Il Cancello’ di Fabian Ribezzo e ’Topi affamati’ di Gian Luca Carretti, dedicati al mondo fantastico del sovrannaturale.

· Stasera alle 21,30 al piazzale del Tecnopolo di Reggio il concerto di Nuju e della Brigata Lambrusco, nell’ambito del convegno sugli antifascismi dal 1989 a oggi, che prevede eventi vari fino a mercoledì. In scena i Nuju, collettivo che unisce il rock a folk, musica elettronica ed etnica, insieme alla Brigata Lambrusco, con brani di Resistenza.

· Alle 21 al cinema Rosebud a Reggio viene proposto il film ’Testo II-The body hammer’, per la regia di Shin’ya Tsukamoto, girato in Giappone nel 1991, proiettato nell’ambito della rassegna ’Gli invisibili’.

· Oggi alle 17,30 all’aula magna Manodori dell’Università, in viale Allegri a Reggio, per ’Pillole di astronomia e astrofotografia’, si parla di ’Molecole primordiali: sguardi nell’universo’ con il prof Claudio Melioli.

· Alla biblioteca Rosta Nuova a Reggio oggi pomeriggio giochi da tavolo per ragazzi da 14 a 25 anni di età, mentre alle 16,45 tornano le letture a cura dei volontari di NatiperLeggere, per bambini da 6 a 36 mesi.

· Gli eventi in Voliera, in via Terrachini 18 a Reggio, oggi prevedono dalle 17 un laboratorio su ’Giganti garofani resistenti e coccarde sindacali’, dedicato al fiore del giorno sacro dei lavoratori, il Primo Maggio: oggi attività per bambini da 7 a 11 anni, mentre domani dalle 20 laboratorio tutte le età.

a. le.