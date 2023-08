I reggiani adorano Cesenatico "Da 55 anni sulla stessa spiaggia"

di Elisabetta Grassi

Cesenatico è da decenni un hub turistico ad alta densità di reggiani, così abbiamo fatto un tour tra gli ombrelloni per fare un bilancio dell’estate 2023, mentre l’estate sta finendo, come cantavano i Righeira nel lontano 1985.

Da 40 anni nello stesso rettangolo di spiaggia al Bagno Stella di Valverde "tanto che ormai dovrei averne a tutti i diritti la proprietà", scherza Francesco Ori, 84 anni, da tutti conosciuto come Cicci, volto noto del Popol Giòst e figura di riferimento del mondo del nuoto reggiano che, con la moglie Reanna Valieri, 77 anni, tra pochi giorni festeggerà i 60 anni di matrimonio.

I due raccontano insieme: "Questa stagione è stata diversa dalle altre che abbiamo vissuto qui. Soprattutto in giugno e luglio c’è stata poca gente. In generale abbiamo notato come sia aumentato il turismo del weekend, durante la settimana la spiaggia si svuota. In agosto le cose sono migliorate, ma crediamo che sia stato il timore che l’alluvione avesse inquinato il mare a scoraggiare molti. Una credenza senza fondamenti, perché qui le autorità fanno controlli continui e i dati rilevati sono sempre perfetti, anzi la Goletta Verde di Legambiente ha dato anche quest’anno la bandiera blu alle acque romagnole in questo tratto".

Da Montalto di Vezzano al Bagno Andrea prende la parola Selika Marmiroli, 35 anni, che frequenta questi lidi da quando è nata e anche ora passa qui l’estate con il compagno Erico Sola e la piccola Aurora di due anni: "Siamo quelli che si definiscono villeggianti e, fortunatamente, avendo qui la casa, siamo stati toccati solo relativamente dai rincari, ma tanti amici che affittano case o vanno in hotel ci hanno spiegato che i prezzi sono saliti molto, tanto che in diversi hanno dovuto accorciare i giorni di vacanza o cambiare periodo, scegliendo i mesi di bassa stagione".

Un’affermazione condivisa anche da Alessandro D’Antonio, 40 anni agente della Polizia Municipale reggiana, che con la moglie Valeria Ruozi e i piccoli Ettore e Ester, fanno tappa ogni anno al Bagno Selene e dicono: "Noi siamo sempre ospiti nello stesso appartamento e la padrona di casa, essendo clienti storici, non ha aumentato l’affitto, ma in media i rincari in zona sono anche oltre il 15%. Lo si vede su tutto: gelati, ristoranti… Una cosa però va riconosciuta ai romagnoli, sono stati incredibili nel sistemare tutto a tempo di record dopo mareggiate e alluvione, anche verso la zona dei Lidi, la più colpita, e nell’entroterra. Si sono rimboccati le maniche per far trovare tutto a posto a disposizione dei turisti in pochissimi giorni, sono imbattibili in questo".

Record di presenze sulla costa romagnola per Claudia Ghinolfi, 60 anni, che con la famiglia frequenta questa zona da ben 55 anni, e che dice: "Gli unici a non aver alzato i costi sono stati gli stabilimenti balneari: ombrellone e lettino sono rimasti allo stesso prezzo del 2022. Del resto dal bombolone in pasticceria al caffè al bar è tutto aumentato sensibilmente. Non sono stupita che i turisti optino per altre località, magari più a buon mercato".