I residenti di piazza Zara "Discarica a cielo aperto Il Comune dia risposte"

Arriva un nuovo lamento dalla zona stazione: il comitato di piazza Zara ci ha scritto e mandato alcune foto per segnalare le pessime condizioni igieniche dell’isolato. "Ci troviamo costretti nostro malgrado a dover denunciare ancora pubblicamente lo stato di degrado, sporcizia, inciviltà e probabilmente illegittimità che viviamo ormai da anni noi residenti in piazza Zara (Zona Ospizio). La questione è quella delle immagini: una discarica a cielo aperto che penalizza chi utilizza il servizio pagandolo puntualmente. L’amministrazione ha preso impegni che ad oggi restano solo parole. Chiediamo risposte e proposte concrete". Nei giorni scorsi in stazione era stata segnalata anche la presenza di topi, ribadita dal comitato.