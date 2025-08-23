I residenti fanno causa al Comune: "Lavori in piazza e danni ai garage"

La giunta Massari si è riunita e ha preso la sua decisione: il Comune si difenderà dalla causa intentata dal Condominio Rimesse e da dieci residenti di viale Allegri. A pochi metri dalla strada che ospita la sede dell’università, nel cuore del centro storico, si trova la piazzetta degli Orti di Santa Chiara. I lavori di manutenzione in questa precisa area dell’esagono avrebbero provocato danni e infiltrazioni ai garage sottostanti: da qui la citazione in giudizio del Comune da parte dei proprietari delle autorimesse.

La controversia, si legge nel verbale della seduta di giunta (assenti il sindaco Massari, il vicesindaco de Franco e l’assessora Rabitti) è "di valore superiore a € 50.000". L’atto di citazione è stato notificato il 22 luglio e la giunta si è riunita il 7 agosto scorso. Oggetto della controversia è, appunto, quello posto dal Condominio Autorimesse, sito in viale Allegri, e da dieci condomini (ciascuno dei quali agisce per la proprietà individuale), i quali "hanno chiesto che venga accertato l’obbligo del Comune di eseguire lavori di manutenzione della piazzetta degli Orti di Santa Chiara, con condanna altresì al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua nei sottostanti garage condominiali". Il Comune ha quindi stabilito di "autorizzare il sindaco a resistere nel giudizio", affidando la propria rappresentanza legale agli avvocati Annalisa Corradini e Lorenzo Mezzadri dell’Avvocatura Comunale.

La piazzetta-giardino degli Orti di Santa Chiara è uno spazio pubblico quasi completamente intercluso tra la sede Universitaria con retrostante parcheggio dell’ex Caserma Zucchi, il teatro Cavallerizza e il centro culturale Spazio Marco Gerra. La sua riqualificazione rientra nel progetto di "rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio", nell’ambito della ’Missione 5 - coesione e inclusione’ del Pnrr. Il contributo assegnato a questo intervento, si legge sempre sul sito del Comune, è di 70mila euro.

Il progetto "si propone di riqualificare lo spazio per potenziarne l’uso sociale e culturale, già parzialmente in atto con le attività all’aperto promosse dallo Spazio Gerra – spiega l’amministrazione –. Oltre a ciò risulta preponderante l’esigenza di incrementarne la sicurezza ed eliminare le attività improprie di cui è teatro". "Con interventi specifici si eseguiranno la sistemazione dei punti di degrado presenti nelle pavimentazioni esistenti e nei manufatti in calcestruzzo, si implementerà e riqualificherà il sistema di pubblica illuminazione e soprattutto - in accordo alla Soprintendenza Beni Culturali e al Comando Vigili del Fuoco - si installerà un cancello a chiusura del passaggio a lato della Cavallerizza".