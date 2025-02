I residenti in ‘trincea’: "Delusi dal Viminale"

Il comitato 4 novembre ‘zona stazione storica ex quartiere centro storico’ non usa giri di parole per esprimere "riguardo" al mancato annuncio sull’esercito in stazione da parte del ministro Matteo Piantedosi. "Piantedosi ci ha deluso ed amareggiato. Gli spacciatori non leggono il giornale, non sentono le interviste piene di self-confidence del questore Maggese e del prefetto Cocciufa. Ci siamo illusi. Non se non sono ancora andati e non hanno intenzione di farlo – scrive il comitato in una lunga nota –. Siamo tristi di risvegliarci dalla nostra ennesima illusione. La zona rossa nel quartiere della stazione è piena come non mai di spacciatori. Le risse non si sono fermate. Le volanti della polizia continuano a passare senza fermarsi. Probabilmente anche il sindaco Massari (che ringraziamo comunque) si era illuso che un semplice proclama della zona rossa potesse essere più forte della realtà. Siamo tristi di leggere dai giornali che l’arrivo dell’ esercito tarderà ancora: questo ritardo non fa che rendere inefficaci la recenti disposizioni sulla zona rossa. Viene a mancare un presidio fondamentale che è presente in tutte le città dell’Emilia a parte Reggio Emilia".

"La zona rossa proclamata senza risorse era senza possibilità di successo – aggiunge ancora la nota –. Si sarebbe potuto chiamare Disneyland il quartiere della stazione, ma senza giostre e castello sarebbe rimasto il quartiere della stazione. Come suggerito giustamente da più parti, i controlli della polizia devono essere a piedi, con forze a piedi. Questo darebbe sicurezza i residenti. Comprendiamo al contrario l’insicurezza che possono provare gli agenti a cui va sempre e comunque il nostro ringraziamento per il loro lavoro difficile. Abbiamo paura che i 40 nuovi poliziotti annunciati dal ministro finiranno fagocitati dalla burocrazia della Questura, senza essere mai di ronda a piedi. Noi residenti della stazione non siamo rappresentati da nessuno: nemmeno i consiglieri comunali, consiglieri regionali e parlamentari reggiani delle forze di governo sono capaci di far arrivare l’esercito. Invece che invocare l’esercito sui giornali locali, avrebbero dovuto farsi veri portavoce di una situazione gravissima presso il governo centrale. Chi se non loro? Rimaniamo – la conclusione – sempre in attesa di vedere finalmente applicato il piano dell’architetto Casolari (progetto pagato dal comune) per una riqualificazione che vada al di là della sua militarizzazione (purtroppo necessaria visto il livello di spacciatori in giro)".