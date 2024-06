"I residenti vengano a conoscerli. Mangiamo insieme a questi ragazzi"

"I politici dovrebbero darci una mano". Lo dice forte e chiaro Umberto Beltrami, presidente del consorzio ‘Bibbiano La Culla’, al microfono, durante la cena solidale con i senzatetto alla Bocciofila Tricolore, a cura proprio del consorzio, insieme all’associazione La Nuova Luce. “Devono permettere di fare queste cene alla stazione, perché è lì che sono i senzatetto, dobbiamo mettere assieme gli abitanti della stazione con loro, fare da mangiare, stare insieme, parlare insieme. Dopo che hai mangiato, sei tranquillo, basta guardarsi intorno qui”. Da tempo i residenti della zona stazione chiedono interventi mirati per la sicurezza, invocano l’esercito, sottolineando di vivere quotidianamente situazioni di pericolo e di degrado tra spaccio, furti, aggressioni, sporcizia lasciata in giro. “Hanno ragione ad arrabbiarsi, quei residenti – sottolinea Beltrami -, ma dovrebbero conoscere questi ragazzi. Se questi potessero lavorare… Una volta terminata al parte di accoglienza, hanno due alternative: una volta terminata l’accoglienza, escono e vanno in giro. Maria (Diletto) trova pure chi li farebbe lavorare ma non hanno i documenti e quindi non possono essere assunti. Nel frattempo noi gli diamo da mangiare e i volontari provano a dargli un’occupazione, ma mangiano una volta alla settimana grazie alle associazioni. E il resto del tempo? La delinquenza li usa come manovalanza”, commenta, mentre si prepara a far degustare a tutti la forma di Parmigiano Reggiano. “Avrei voluto fare lì, in stazione, l’apertura della forma, magari i residenti non si sedevano con noi però una scaglia la mangiavamo assieme”. Si rivolge ai residenti di piazzale Marconi e dintorni: “Conoscete questi ragazzi, dopo averli conosciuti è impossibile incavolarsi con loro”. Si potrebbe organizzare una cena come questa in via Eritrea o in via Turri, "basta mettere delle transenne, facciamo del cous cous o una bella paella". Il punto è alzare il tiro, secondo Beltrami, mirare in alto. Sperare che ciò che oggi sembra quasi impossibile - la vera inclusione, che parte dalla conoscenza e non dalla paura - un giorno possa realizzarsi. Con l’impegno di tutti.

"Stasera sono qui, siamo qui, per generare un’opportunità. Se vai a vedere, la sera in stazione, di mercoledì, li vedi, soli, che mangiano, si appoggiano a un davanzale. Qui, così, seduti a un tavolo, è ben diverso. Le persone parlano con loro. Li vedono. Questa sera si sentono inclusi".

Chiara Gabrielli