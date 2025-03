I resti dell’auto di Falcone esposti in piazza

"Non ci avete fatto niente". Lunedì nel piazzale della questura di Reggio in via Dante, alle 10 si terrà un incontro con Tina Montinaro, vedova dell’agente della polizia di Stato, Antonio Montinaro che perse la vita nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 insieme al magistrato Giovanni Falcone, a cui faceva da caposcorta, la moglie Francesca Morvillo e gli altri uomini della scorta Rocco Dicillo e Vito Schifani. Inoltre domenica in piazza Prampolini e lunedì nel piazzale della questura, sarà esposta la teca (foto) dell’associazione “Quarto Savona 15” contenente i resti dell’autovettura – una Fiat Croma – a bordo della quale viaggiava il Giudice Giovanni Falcone al momento dell’attentato e che venne colpita in pieno dalla deflagrazione di circa 500 chili di tritolo. L’iniziativa rientra nell’ambito del ciclo di eventi “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”. La vedova Montinaro, ormai da oltre trent’anni, gira l’Italia nelle piazze e nelle scuole raccontando il sacrificio di suo marito affinché lo stesso non resti un semplice ricordo ma continui ad essere un monito ed un esempio per una continua lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Modera l’incontro il giornalista Rai, Luca Ponzi. Chiunque voglia partecipare potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo questore.re@poliziadistato.it