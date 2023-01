I ’Ri-tratti’ di Alberini e Garavaldi

Aperta a Guastalla fino al 5 febbraio – il mercoledì mattina dalle 9,30 alle 12,30, oltre a sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 – la mostra "Ri-tratti" di Mauro Alberini e Paolo Garavaldi (Garabba), allestita all’ex chiesa di San Francesco a Guastalla, con ingresso libero, proponendo al pubblico ritratti di personaggi locali e internazionali, realizzati su tela, ma anche su legno, pezzi di attrezzature da caseificio e pure su lastre in metallo. Alberini ha la passione per l’arte: un corso di disegno ha riacceso in lui la "miccia pittorica", risvegliando un "amore" coltivato fin da giovanissimo. Garabba ha iniziato l’attività artistica da ragazzo. Ripropone soggetti e opere di artisti classici e contemporanei che lo interessano maggiormente, "copiando e interpretando" liberamente stile ed espressività.