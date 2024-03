I ribelli di Pino Cacucci in musica

Musica di qualità stasera alle 21 al teatro di Cadelbosco Sopra per il debutto di "Ribelli. Camminando con Pino Cacucci", che porta in scena con musiche e canzoni i protagonisti dei racconti e dei romanzi dello scrittore piemontese di nascita ed emiliano d’adozione.

Le musiche e le canzoni originali che arricchiscono lo spettacolo, per la regia di Gianni Furlani, sono firmate da Riccardo Sgavetti, sul palco con Tiziano Bellelli ed Emanuele Reverberi, con l’attore Mauro Bertozzi, voce recitante, immagini e filmati di Gualtiero Venturelli. Prevendite aperte sul sito www.2tickets.it. E al teatro Metropolis di Bibbiano si prevede il tutto esaurito, stasera, per il concerto dei Ma Noi No, con ospiti Daniele Campani e Francesco Gualerzi, per un evento benefico pro Aisla di Reggio. Eventuali biglietti resi disponibili da disdette sono messi in vendita la sera dell’evento al termine delle operazioni legate alle prenotazioni. Al teatro Asioli di Correggio, stasera alle 20,30, la rassegna "Note oltre i confini" propone una lezione-concerto con Giovanni Bietti, il Quartetto Guadagnino e Francesco Pietri al clarinetto, con musiche di Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart.

Al circolo Tunnel di via del Chionso a Reggio stasera alle 21 lo spettacolo "Non erano battute", monologo meta-comico sulla comunicazione, con Immanuel Casto. A seguire un "After Show Party".