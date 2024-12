I ricami di Reggio per il Papa. Tovaglie per l’altare di San Pietro. Ghirelli: "Un’arte straordinaria"

Da tre anni in Vaticano, su chiamata diretta di Papa Francesco, monsignor Tiziano Ghirelli si occupa della Basilica di San Pietro come canonico. Un onore unico per la nostra terra, che è stato riservato nella storia solo al sacerdote reggiano e il suo è un impegno che vede nel Giubileo la sua fase più intensa.

Il diretto interessato racconta: "Sto assistendo ad un continuo aumento delle presenze di visitatori, ora tocchiamo punte di 60 mila ingressi al giorno. Stimiamo che aumenteranno ancora, il Giubileo infatti muoverà oltre 38 milioni di persone. Stiamo lavorando da tempo per fare in modo di accogliere nel miglior modo possibile tutti i pellegrini e per far vivere loro un’esperienza che sia di fede, oltre che culturale e turistica. Io, in particolare sono attivo in questo ambito, oltre ad animare con le messe e altre attività questo luogo sacro. Sto selezionando le guide da certificare e i testi delle audioguide, oltre a seguire la manutenzione e il restauro di questo importante edificio sacro, unico al mondo, che contiene opere di artisti del calibro di Michelangelo, Leonardo e Bernini".

Per farlo al meglio il Vaticano ha dato vita ad una nuova scuola per artigiani, che coinvolge anche due talenti reggiani: Gianni Gazzotti di Toano e Augusto Giuffredi di Montecchio che si occupano di lapidi, arredi lignei e particolari in metallo.

Ma a parlare reggiano nel cuore della cristianità nell’anno giubilare ci sarà un’altra importante presenza, frutto dell’intercessione sempre di Ghirelli: quelle delle tovaglie che vestiranno gli altari della Basilica Papale, opera delle mani sapienti delle signore di Reggio Ricama (la cui presidente è Sandra Cosmi) che, proprio in questi giorni, sono all’opera per realizzare la terza opera che verrà posta sull’altare cinquecentesco della Confessione e sarà dedicata alla Promessa.

"Sul prezioso manufatto, frutto di centinaia di ore di lavoro, saranno ricamate 3.992 stelle d’oro, che simboleggiano le diocesi del mondo – spiega Ghirelli, che nei giorni scorsi è stato ospite della tv del Vaticano Sat2000 – che prenderanno vita dall’esplosione di una grande stella. Sul bordo le pietre preziose riprodotte raffigurano le tribù di Israele e le fiamme lo Spirito Santo, che opera attraverso i 12 apostoli. Un modo di esprimere la fede attraverso un’arte straordinaria, che si è avvalsa nella fase di progettazione della consulenza di teologi e di un sapiente lavoro di studio grafico".

Tornando al Giubileo, che ha preso il via in questi giorni con l’apertura della Porta Santa da parte del Pontefice prima in San Pietro e poi al carcere di Rebibbia, Ghirelli aggiunge:

"Il tema è la speranza. Ci tengo a dire che il momento del passaggio attraverso la Porta Santa deve essere purificato da elementi di superstizione, è come entrare nella ferita aperta nel costato di Cristo. È un invito alla conversione e alla penitenza, per riappropriarci dei nostri limiti. Non a caso la porta è di dimensioni contenute, così da piegarci e farci piccoli, come Gesù, che nacque bambino e fragile a Betlemme".

Ghirelli, che vive a Roma a Casa Santa Marta, dove risiede anche il Pontefice, dice: "Vederlo quotidianamente è un’emozione che non va mai data per scontata".

Alcuni cenni storici sulla ricorrenza straordinaria. Bonifacio VIII nel 1300 ha indetto il primo Giubileo, chiamato anche ‘Anno Santo’, perché è un tempo nel quale si sperimenta che la santità di Dio ci trasforma. La cadenza è cambiata nel tempo: all’inizio era ogni 100 anni. Viene ridotta a 50 anni nel 1343 da Clemente VI e a 25 nel 1470 da Paolo II. Vi sono anche momenti ‘straordinari’: per esempio, nel 1933 Pio XI ha voluto ricordare l’anniversario della Redenzione e nel 2015 papa Francesco ha indetto l’Anno della Misericordia. Diverso è stato anche il modo di celebrare tale anno: all’origine coincideva con la visita alle Basiliche romane di S. Pietro e di S. Paolo, quindi con il pellegrinaggio, successivamente si sono aggiunti altri segni, come quello della Porta Santa.