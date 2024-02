I ricordi di Marcella, dal Marabù a Sanremo: "Sul palco del Festival ci sono nata"

’Etnea’ significa ’figlia del vulcano’ ed è anche il titolo dell’ultimo album di Marcella Bella, icona musicale del pop tricolore. Da ’Etnea’ a ’Questo grande fuoco’, passando per ’Un amore speciale’ e ’Ti incantero’: ecco le dieci tracce ricche d’amore e di passione che la cantante siciliana, con trascorsi reggiani, propone con classe, eleganza e la sua voce sempre bellissima. Anticipato dal singolo ’Tacchi a spillo’, l’indimenticabile interprete di ’Montagne verdi’, ’Io domani’ e ’Nell’aria’ - canzoni che fanno parte della sua e della nostra storia musicale - si cimenta anche nell’insolita veste di autrice, "a volte nel testo, a volte nella musica, in ben sei di queste canzoni", racconta la cantante-

’Etnea’ è il primo inedito di questo nuovo progetto.

"L’Etna mi rappresenta molto bene. Posso essere esplosiva quando mi arrabbio ma anche dolce e sincera. Perché in me convivono due personalità: donna fragile ma anche forte. E per realizzare la copertina sono salita letteralmente sull‘Etna, sopra Catania. È stata un’esperienza molto suggestiva".

Da dove nasce l’esigenza di scrivere?

"Prima c’era Gianni, il mio fratello fantastico che mi ha regalato brani meravigliosi. Poi, purtroppo, si è ammalato, anche se oggi sta meglio. Mi sono guardata intorno e ho trovato qualche bravo autore come, Cirenga e Vizzini (’Tacchi a spillo’) e anche Caccamo, siciliano come me. Ma ho sentito anche il bisogno di fare un po’ da sola. Prima ne ho composta una, poi un’altra e così via...".

Nel suo nuovo disco anche ’Mi rubi l’anima’, un pezzo molto intimo dove duetta con Loredana Berte’.

"Con Loredana siamo amiche da tantissimi anni. Da molto tempo desideravo cantare una canzone legata a questo grave problema ma nessuno riusciva ad accontentarmi, così ho fatto da sola. Ma avevo il bisogno di avere accanto un’amica vera, un’artista come lei. Loredana quando ha sentito il pezzo se n’è innamorata subito. È stata molto carina e molto affettuosa. Un brano molto impegnato sul tema delle molestie e della violenza sulle donne. Ho preso come modello la storia di due bellissime donne : Lucia Annibali e Jessica Notaro. La loro vicenda terribile, la conoscono tutti. Loro, sono un esempio di grande forza interiore".

Ieri è partito Sanremo, lei non sarà in gara ma vanta ben otto partecipazioni e un podio nell’86. Ci tornerà?

"Il Festival è sempre il Festival. Su quel palco, praticamente, ci sono nata nel 1972 con ’Montagne verdi’, ero la più giovane in gara. Ci sono stata con mio fratello Gianni per due volte. Con il brano ’Senza un briciolo di testa’, invece, una canzone che amo sempre tantissimo, sono arrivata terza. Insomma, chi lo sa, prima o poi ci tornerò".

Nei primissimi anni della sua carriera, ha vissuto molto tempo a Sant’Ilario d’Enza. Che ricordi ha nel cuore di questa terra?

"Un ricordo sempre molto vivo. I reggiani ci accolsero con tanto affetto. Eravamo giovanissimi, erano i primissimi passi della nostra carriera. Poi, dopo Sant’Ilario, mi sono trasferita a Montechiarugolo dove ho ancora la casa e poi a Milano. Mi porto nel cuore soprattutto due persone che purtroppo non ci sono più: Ivo Callegari ( storico manager, anche della Caselli, ndr) e Sandro Gasparini (patron del Marabù). Callegari mi lanciò nel mondo della musica, devo molto a lui. Con Gasparini, mio grande fan, una lunghissima amicizia. Quando creò la sua grande discoteca, fummo Gianni ed io a suggerirgli il nome: Marabù"..

I suoi progetti più imminenti?

"In estate , una serie di concerti in giro per l’Italia, mentre in autunno, non mi dispiacerebbe un tour teatrale. E chissà, magari tornare proprio ad esibirmi anche in Emilia, dove vengo ancora spesso a trovare Gianni e le mie nipoti".