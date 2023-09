I ricordi di scuola del vescovo: "Ero vivace, ma mai irrispettoso"

di Mariagiuseppina Bo

Venerdì inizia la scuola per tutti gli studenti reggiani. Ma com’è stata questa esperienza per Sua Eccellenza, il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Giacomo Morandi?

"Non ho ricordi precisi del primo giorno di scuola. A quel tempo i bambini che partecipavano al primo anno di scuola venivano chiamati ’remigini’ e ricordo che mia mamma era molto attenta che il grembiule avesse un bel fiocco. Perciò anch’io in quei giorni iniziali stavo molto attento a che non si sciogliesse il fiocco perché la mamma ci teneva molto".

Ha ricordi significativi degli anni di scuola anche a Reggio?

"Di ricordi significativi non ne ho tanti. Devo dire che ero abbastanza timido, poi con gli anni ho preso un po’ di confidenza e sono diventato, non dico uno studente discolo, ma vivace sì. A Reggio sono venuto ormai dopo gli studi classici, ero già in seminario da diversi anni, e ho mantenuto questa vivacità. Quando sono diventato vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, alcuni vescovi di origine reggiana, come monsignor Lorenzo Ghizzoni, monsignor Luciano Monari e monsignor Daniele Gianotti, hanno ricordato che anche durante le lezioni ero tutt’altro che spento e particolarmente vivace anche nei confronti di qualche insegnante. Non da ultimo monsignor Emilio Landini a cui ho dato la possibilità di esercitare una grande pazienza!".

In questi tempi difficili, dove pressoché ogni giorno si registrano episodi di bullismo e scorrettezze, fra studenti e docenti e fra gli stessi studenti, comprese le altre violenze, le chiedo una breve riflessione ed un consiglio rivolto ai genitori, agli insegnanti ed agli studenti.

"Sì, ho parlato di vivacità, ma questo non ha nulla a che vedere con quegli episodi di bullismo e di scorrettezza che sono diventati, non dico una normalità, ma molto frequenti nel contesto scolastico. Credo che la scuola debba ritornare ad essere non solo un luogo di informazione, ma di formazione, dove il rapporto tra studenti e insegnanti diventa un’alleanza virtuosa per crescere nella conoscenza e anche nella formazione della personalità. Impariamo a far della scuola un luogo di incontro e trasmissione di una tradizione culturale e anche spirituale del nostro popolo, unita all’apertura di nuove esperienze significative, grazie all’apporto delle nuove generazioni".

Agli insegnanti cosa consiglia?

"Riguardo al consiglio agli insegnanti e agli studenti, desidero invitare tutti a vivere questo tempo come un tempo prezioso. Gli alunni siano in un atteggiamento di apertura e di accoglienza, così come gli insegnanti, con il loro patrimonio culturale e di esperienza di vita, sappiano essere un punto di riferimento per gli studenti. I professori abbiano sempre presente che l’educazione ha una dimensione biunivoca: non è solo un offrire una conoscenza, ma è anche essere disponibili ad accogliere quanto di nuovo le giovani generazioni sono capaci di testimoniare".

Gli auguri per il nuovo anno scolastico?

"Mi auguro che questo nuovo anno scolastico possa rappresentare per tutti un momento di crescita nella conoscenza, nella formazione e in quella educazione profonda dello spirito che credo sia uno degli obiettivi più importanti di un cammino educativo".