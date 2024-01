I ’ricordi nell’armadio’ aiutano una giusta causa

Successo per lo spettacolo e importante anche il finale, con il ricavato dell’evento destinato in beneficenza ai responsabili dell’Associazione prevenzione tumori della Bassa Reggiana. Domenica al teatro di Rio Saliceto è andato in scena "Ricordi nell’armadio", spettacolo diretto da Davide Bulgarelli con protagonisti sul palco Donatella Bertacchi, Bianca Bianconi, Alessandra Doda, Giulia Galizia, Daniela Florio, Mina Larocca, Marisa Marsciani, Anna Minciotti, Barbara Pederzini, Romana Savigni. In scena donne che si confrontano sulle loro vicende umane e sentimentali in rapporto agli abiti e agli accessori che hanno caratterizzato alcuni momenti essenziali della loro vita, con esiti a volte paradossali e comici, altre malinconici e drammatici. Il ricavato è stato destinato all’associazione di volontariato rappresentata da Rosa Maria De Lorenzi ed Eugenio Cudazzo.