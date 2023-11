I rifiuti si accumulano ed è vietato portarli alla discarica

Si accumulano rifiuti su rifiuti in via Sinistra Tresinaro a Correggio, nei pressi di una "campina". Un problema segnalato da anni, ma concretamente mai risolto, col sospetto che arrivino anche da fuori zona a "depositare" scarti di ogni tipo, anche potenzialmente pericolosi o dannosi per l’ambiente. Residenti in zona lamentano un forte cattivo odore, che inevitabilmente attira topi, insetti e altri animali. Alcuni cittadini hanno provato a mettersi a disposizione per farsi carico del recupero dei rifiuti, da trasportare poi in discarica, per una corretta gestione.

"Ma ci è stato detto – spiega uno di loro – che occorre una particolare autorizzazione e che senza quella si rischia di beccarsi multe e denuncia. A quel punto i rifiuti restano lì dove sono". Negli anni scorsi la denuncia era scattata anche per l’ex consigliere comunale Riccardo Rovesti, che con alcuni amici volontari aveva recuperato scarti vari da un’area privata, dove era stati abbandonati da ignoti. Furono colpiti da denuncia, poi finita nel nulla.