I rilievi ai bilanci 2023: "Già tutto chiarito con la corte dei Conti"

"Nessun problema di gestione e nessuno spreco di risorse. La Corte dei Conti ha formalmente chiuso le fasi di verifica. I rilievi della magistratura contabile già chiariti con trasparenza e puntualità dalle aziende sanitarie". L’assessore regionale alle politiche per la salute, Massimo Fabi, risponde ai consiglieri regionali di opposizione Valentina Castaldini e Pietro Vignali (Forza Italia) che ieri avevano segnalato un indebitamento delle aziende sanitarie locali di Reggio e Parma rilevati dalla Corte dei Conti sui controlli dei bilanci di esercizio 2023. Nel dettaglio, gli Azzurri avevano sottolineato i gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori, per un ammontare complessivo superiore a 250 milioni di euro, che hanno generato interessi passivi pari a 345mila euro. il rapporto tra il servizio del debito e le entrate proprie correnti ha raggiunto il 22,2%, superando il tetto massimo consentito del 15%.

"Sono stati regolarmente approvati dalla Corte dei Conti, senza alcuna sanzione e con il riconoscimento del raggiungimento del pareggio di bilancio e dell’assenza di difformità", ha detto Fabi tramite una nota ribadendo quanto detto anche in mattinata a Reggio, a margine della conferenza territoriale sociosanitaria, insieme al presidente della Regione Michele de Pascale. "Proprio ieri abbiamo chiuso col Mef i conti – ha puntualizzato il governatore – Non capiamo il perché di queste pesanti affermazioni da parte dell’opposizione che per carità, fa il suo mestiere. Ma ha ripescato delle osservazioni della Corte dei Conti che risalgono a due anni fa, spacciandole per odierne. Quando invece nel frattempo sono state fatte controdeduzioni e rassicurazioni da parte delle due Ausl".

In particolare poi sull’azienda sanitaria locale reggiana de Pascale ha aggiunto: "Ha un debito elevato perché è impegnata all’ampliamento dell’ospedale Santa Maria Nuova. È come dire che una famiglia è indebitata perché ha acceso un mutuo per comprare un appartamento. Il debito c’è, ma ogni anno si riduce e intanto una casa ce l’ha".

dan. p.