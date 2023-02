I ripetitori telefonici e le nostre contraddizioni

La nostra società è piena di contraddizioni. Viaggiamo in aereo e manifestiamo contro lo smog, schiviamo le tasse e pretendiamo cure gratuite.

C’è anche chi lavora una vita intera nel mondo finanziario ma assicura di provare una profonda avversione per il capitalismo.

Detto questo, il problema è che qui – per essere chiari – volano dei pali lunghi 32 metri e un palo lungo 32 metri cambia un pochino la prospettiva. Sinceramente non so dirle se alla lunga faccia male alla salute. Di sicuro non migliora l’estetica del quartiere e non accresce il valore delle case che si trovano nelle vicinanze.

Ergo: bisognerebbe trovare i luoghi meno inadatti, discuterne con i cittadini, magari valutare qualche forma di camuffamento. Insomma, occorrerebbe evitare di subire i capricci delle multinazionali che, grazie a leggi statali come sempre troppo accondiscendenti, possono fare il bello e il cattivo tempo.

Smetterla coi telefonini?

Temo che sia un po’ troppo tardi. Lo dico senza entusiasmo: purtroppo non c’è nessuno che abbia venduto l’automobile per tornare al cocchio.