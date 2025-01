"I ritardi? Colpa della vecchia giunta"

Smaltimento di amianto di via Donizzetti a Caprara: l’operazione è stata conclusa il 7 novembre, il ritardo è dovuto ad un errore di notifica avvenuto durante l’amministrazione Artioli-Rinascita. Così l’attuale giunta Spanò replica a Rinascita, sottolineando che l’iter sia stato seguito correttamente. Le lastre vennero segnalate nel maggio 2020. Il sindaco Artioli si mosse con un’ordinanza ai proprietari della casa che però "non è mai giunta a destinazione, perché conteneva un vizio di forma: un errore che aveva impedito la corretta trasmissione… Per due anni, fino al nostro insediamento, nonostante le continue segnalazioni da parte dei residenti, l’amministrazione non ha provveduto in alcun modo a risolvere il problema". La giunta attuale rivendica il merito di aver reimpostato il procedimeto e accusa Artioli di voler "attirare attezione su di sè".

f.c.