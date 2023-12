I Sacri Rimbombi in San Francesco da Paola

Diversi appuntamenti natalizi oggi a Reggio.

• Stasera alle 21 nella chiesa di San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio, la rassegna Soli Deo Gloria propone il concerto dell’Ensemble I Sacri Rimbombi con Vittorio Rizzi all’organo, le voci di Silvia Perucchetti e Pietro Magnani, direzione di Riccardo Ronda (foto) con brani di Monteverdi, Vignali, Dognazzi.

• Al teatro Ariosto stasera alle 19 lo spettacolo di danza "Duo d’Eden" e (in anteprima nazionale) "Grosse Fugue" di Maguy Marin, interpretato dalla compagnia Mm Contemporary Dance Company.

• Alle 17 in sala del Tricolore, è in programma "Per la pace dei popoli", concerto di Natale con protagonisti i cori "CavriCanto" e "Don Dossetti" di Cavriago, accompagnati da Nicole Costoli al pianoforte, da Michele Cavalca alla chitarra, Daniele Cavalca a batteria. Dirige Ilaria Cavalca. Il programma prevede una serie di brani a tema natalizio, che spaziano tra generi diversi: da quelli tradizionali – tra cui il classico We wish you a merry Christmas – al pop dei Coldplay, passando per "Girotondo di Natale" e "Il piccolo tamburino".