I salumi Veroni in campo negli Usa

Sono molti gli italiani (e i reggiani) che stanno seguendo il torneo di tennis in corso negli Usa. E ai più attenti non sarà sfuggito un marchio reggiano doc, che campeggia attorno al campo di gara, oltre che al tabellone che indica la velocità dei tiri dei campioni della racchetta. Si tratta del marchio Veroni, azienda di Correggio che proprio quest’anno compie il secolo di vita. Già in passato la Veroni Salumi ha abbinato il suo nome al mondo dello sport, e in particolare del tennis. Dopo l’esperienza al Mubadala Citi Dc Open a Washington, ora Veroni è presente a Cincinnati per il Western & Southern Open, torneo Atp Masters 1000 e Wta 1000. Veroni scende in campo come Official Italian Charcuterie Sponsor, pronto a portare l’autentico aperitivo italiano ai fan del tennis americano. Al Lindner Family Tennis Center, che ospita l’evento, il lounge Veroni offre una pausa con salumi di qualità su una terrazza con vista sul campo centrale, garantendo un apprezzato mix di sport e buon cibo. Viene presentato il progetto ’La Sostanza dell’Aperitivo’, nato in Italia nel 2024 e pensato per promuovere un’esperienza food di alta qualità. "Il nostro legame con il tennis riflette i valori che guidano il nostro marchio: dedizione, eccellenza e stile. Nell’anno del centenario – dice Emanuela Bigi, marketing manager di Veroni – essere presenti anche agli US Open è motivo di grande orgoglio e rappresenta un’ulteriore opportunità per portare il gusto italiano in una delle vetrine sportive più importanti del mondo".

Antonio Lecci