I saluti affettuosi a suor Giampaola dalla comunità di Santo Stefano

La comunità di Santo Stefano (parrocchia dei Santi Agostino Stefano e Teresa) vuole rendere grazie al Signore per il dono prezioso della presenza di suor Giampaola (foto) in questi tre anni.

La religiosa, delle congregazione delle Figlie di Gesù, è stata infatti trasferita a Rubiera, presso la locale Scuola dell’Infanzia.

Il suo impegno in parrocchia è stato testimonianza quotidiana dell’amore a Dio e alla sua Chiesa, vissuto nella relazione con Lui e con i fratelli, nella preghiera e nel servizio umile e instancabile.

Al termine dell’ultima celebrazione la religiosa, particolarmente commossa a Santo Stefano, suor Giampaola è intervenuta richiamando con gratitudine i ricordi della vita di comunità e invitando tutti a rendersi disponibili a ricoprire gli incarichi di servizio che deve lasciare.

La comunità di Santo Stefano l’ha salutata con doni simbolici, un oggetto per ciascuno dei suoi tanti impegni: un sacchetto di cancelleria per il servizio nel catechismo e nel Grest; un portachiavi (con l’immagine della chiesa di Santo Stefano) a testimonianza della sua insostituibile attività per assicurare l’apertura quotidiana dei locali della mensa diffusa. È stata donata a suor Giampaola anche una teca e l’immagine del crocifisso posto sopra l’altare, segno dell’amore all’Eucaristia.