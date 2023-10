I saluti dalla terra della compagnia dell’Orsa

La rassegna "Poetaterra Festival" propone stasera alle 20,30 uno spettacolo al teatro Boiardo di Scandiano.

Si tratta di "Saluti dalla terra" della compagnia Teatro dell’Orsa. Con Bernardino Bonzani, Monica Morini (che si occupano anche della regia), Lucia Donadio, Elia Bonzani, musiche originali di Antonella Talamonti e Gaetano Nenna. Ingresso libero. La Terra non ci appartiene, siamo noi che apparteniamo alla Terra. E il filo conduttore di "Saluti dalla Terra", lo spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale reggiana, che colora l’attivismo con un’ironia alquanto leggera. L’ormai iconico catalogo di sketch, che va in scena ormai da anni, si aggiorna continuamente con nuovi spunti: non usa toni apocalittici ma coinvolge e stupisce il pubblico. Dopo lo spettacolo è previsto un incontro con Annalisa Corrado, ingegnere, ecologista e autrice, esperta di temi sull’ambiente.